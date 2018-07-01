поиск по сайту
 

К Дню Петра и Февронии пяти курским семьям подарили автомобили

Вчера, 11:41
К Дню Петра и Февронии пяти курским семьям подарили автомобили
8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. В местечке Свобода Золотухинского района прошёл областной фестиваль «Семья соловьиного края». На мероприятии пять многодетных семей Курской области получили от благотворительного фонда «Мира детства» ключи от новых автомобилей. Также на торжественном мероприятии, участие в котором принял губернатор Александр Михайлов, поздравляли образцовые супружеские пары, а самым лучшим вручили медали «За заслуги в воспитании детей». Вручили награду и главе региона. Александр Николаевич и Валентина Николаевна Михайловы отмечены медалью Всероссийского организационного комитета по проведению праздника Дня семьи, любви и верности «За любовь и верность». Такую награду получают супруги, прожившие в браке не менее 25-ти лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Супруги Михайловы вместе уже 41 год.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама