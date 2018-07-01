К Дню Петра и Февронии пяти курским семьям подарили автомобили

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. В местечке Свобода Золотухинского района прошёл областной фестиваль «Семья соловьиного края». На мероприятии пять многодетных семей Курской области получили от благотворительного фонда «Мира детства» ключи от новых автомобилей. Также на торжественном мероприятии, участие в котором принял губернатор Александр Михайлов, поздравляли образцовые супружеские пары, а самым лучшим вручили медали «За заслуги в воспитании детей». Вручили награду и главе региона. Александр Николаевич и Валентина Николаевна Михайловы отмечены медалью Всероссийского организационного комитета по проведению праздника Дня семьи, любви и верности «За любовь и верность». Такую награду получают супруги, прожившие в браке не менее 25-ти лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Супруги Михайловы вместе уже 41 год.