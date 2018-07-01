В Курской области исчезнут управляющие компании с похожими названиями

У двух управляющих компаний, работающих в одном регионе, не может быть одинаковых названий. Или сходных до той степени, чтобы их можно было перепутать. Лицензионные требования изменены федеральным законодательством, соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс РФ. Как рассказали в Госжилинспекции по Курской области, степень схожести наименования будет оцениваться по трем параметрам: звуковое, графическое и смысловое сходство. Перед получением лицензии руководителям каждой новой организации теперь рекомендуют внимательно изучить список конкурентов, чтобы не угодить впросак. Он размещен на официальном сайте Госжилинспекции по Курской области, а также на сайте ГИС ЖКХ.

Что касается тех организаций, которые получили лицензии до вступления в силу нового требования, они в течение полугода обязаны внести изменения в свои учредительные документы и, соответственно, переоформить лицензию. Управляющие организации Курской области эту работу уже начали, отмечают в областной администрации. Новшество должно свести к минимуму количество случаев злоупотребления со стороны управляющих организаций, когда происходит фактически подмена одного юридического лица другим без ведома собственников.