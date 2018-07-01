Под Курском молния попала в машину

Вечером 6 июля в Курской области в автомобиль ударила молния. Это произошло прямо на трассе, у поворота на Мокву. Машина загорелась. Как рассказывают свидетели произошедшего, пламя распространялось довольно быстро. О пострадавших не сообщается.

по материалам vk.com/avtokadr_46











