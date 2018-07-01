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Под Курском молния попала в машину

Вчера, 12:03
Под Курском молния попала в машину
Вечером 6 июля  в Курской области в автомобиль ударила молния. Это произошло прямо на трассе, у поворота на Мокву. Машина загорелась. Как рассказывают свидетели произошедшего, пламя распространялось довольно быстро. О пострадавших не сообщается.
 
 
по материалам vk.com/avtokadr_46

 

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