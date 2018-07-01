7-летняя курянка стала второй на чемпионате по ментальной арифметике

7-летняя курянка Кира Черникова завоевала 2 место в международном чемпионате по ментальной арифметике, который проходил в виде он-лайн тестирования. Ментальная математика считается одной из самых молодых методик детского образования. Она представляет собой программу развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью умения делать вычисления в уме. За 2-е место в своей возрастной группе юной курянке вручили электросамокат.