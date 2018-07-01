«Ил» может снова сменить руководство

В декабре 2016 года Объединенная Авиастроительная корпорация (ОАК) приняла новую Стратегию, в соответствии с которой предполагается переход на дивизиональную структуру, призванную улучшить качество управления в отрасли. Совсем недавно ОАК отчиталась о завершении формирования дивизиона транспортной авиации. Всего же в ОАК будет четыре дивизиона – военная, гражданская, специальная и транспортная авиация.

Как сообщает «Соловей.Инфо», головной компанией дивизиона транспортной авиации стало ПАО «Ил». В мае 2017 года руководителем «Ильюшина» стал Алексей Дмитриевич Рогозин, который сразу же прошелся с ревизиями по всем текущим проектам компании. Выяснилось, что в работе есть очень много провалов, просчетов и нарушений, а сама компания находится на грани глубочайшего кризиса.

В частности, один из значимых проектов «Ильюшина», новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, оказался на грани закрытия. Обнаружились значительные технические и экономические просчеты, в результате которых самолет оказался не готовым не только к серийному производству, но и даже к демонстрации своих возможностей потенциальным заказчикам.

Алексею Рогозину удалось вскрыть ряд коррупционных схем, ради которых замалчивались и покрывались все недостатки проекта.

И вдруг – совсем недавно появляется информация, что Рогозина собираются сместить с должности генерального директора ПАО «Ил», а на его место прочат действующего руководителя ТАНТК им. Г.М. Бериева – Юрия Грудинина. Многие эксперты сходятся во мнении, что причиной столь неожиданных ротаций стали именно ревизии и принципиальность Рогозина. Оно и понятно – закрытие подобного проекта для многих будет означать потерю «кормушки».

При этом сам Рогозин считает, что компания должна уходить от ориентиров только на госзаказ, занимая новые коммерческие ниши. Для этого им и была подобрана перспективная и энергичная команда молодых специалистов, которые уже занялись исследованиями и научными изысканиями.

«Зачем убирать тех, кто справляется?», - негодует эксперт Александр Попов. – «Команда проработала всего год, заявлены амбициозные цели, пошла реальная работа. Сотрудники «Илa» воспряли духом, опираясь на профессиональную работу на предыдущем проекте Алексея. И тут такое. Я бы назвал это саботаж».

С ним согласен главный редактор авиационного ресурса «Авиапорт» Олег Пантелеев. По мнению Пантелеева, до прихода Рогозина «Ил» сидел на «игле» гособоронзаказа, а теперь у него появились все шансы выйти на международные коммерческие рынки, но это вызывает недовольство у представителей промышленных элит, которые заинтересованы в получении государственных контрактов и стремятся загрузить все мощности «Ильюшина» за счет ГОЗ.

Юрий Грудинин, которого прочат на место Рогозина, тоже в авиации не новичок. С 2006 года он работает в структуре ОАК, а с 2013-го – советник президента корпорации. В 2015 он получил пост генерального директора ТАНТК им. Бериева.

К моменту его прихода на руководящую должность, ТАНТК имел два крупных государственных контракта с МЧС и министерством обороны на поставку самолетов-амфибий Бе-200. Однако ни один из этих контрактов так и не был выполнен. Графики срывались, а новый руководитель так и не смог выстроить работу предприятия таким образом, чтобы выполнить свои обязательства. Как итог – судебные тяжбы с Министерством обороны и всего три самолета вместо шести для МЧС.

Алексей Рогозин, напротив, находясь у руля ПАО, передал Минобороны прошедший модернизацию тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-М, начал сборку широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, поставил в цех покраски первый российский топливозаправочный самолет Ил-78М-90А.



