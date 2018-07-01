У Василия Зубкова в суде случился сердечный приступ

Бывший заместитель губернатора Курской области Василий Зубков перенес в суде сердечный приступ. Как сообщают «Курские известия» со ссылкой на адвоката Зубкова, экс-чиновника два месяца назад этапировали из Москвы в Курск. В конце мая уголовное дело передали в Ленинский райсуд. Вместе с Василием Зубковым на скамье подсудимых - Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Уже прошло 6 заседаний. Как рассказал адвокат генерал-майора, 5 июля прямо в коридоре здания суда у его подзащитного случился сердечный приступ. Слушания перенесли на 9 июля. Однако по состоянию здоровья обвиняемый не смог на них присутствовать.

Сейчас и Василий Зубков, и Александр Филимонов находятся в следственном изоляторе. В УФСИН по Курской области не подтвердили информацию о местонахождении Зубкова, но отметили, что все заключённые получают положенную медицинскую помощь. При необходимости заключённых под конвоем привозят в поликлиники и больницы. Напомним, по версии следствия, осенью 2015 года Зубков через посредника Андрея Занина и при пособничестве Натальи Кретовой получил от учредителя строительной компании Александра Филимонова взятку в виде гаража стоимостью более 1миллиона 200 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение, по мнению следователей, предназначалось за помощь в получении заключения на ввод в эксплуатацию построенного многоэтажного дома. В связи с предъявленными обвинениями дорогостоящие дом и автомобиль, принадлежащие Зубкову, были арестованы. Очередное заседание назначено на 18 июля.