В Курской области массово гибнут пчёлы

В Курской области зафиксирован массовый мор пчел. По информации "ДДД", речь идет о гибели 300 пчелосемей - это около полутора миллионов насекомых. Такие данные поступают из Хомутовского района. По мнению пчеловодов, причиной падежа могло стать поле рапса, принадлежащее одному из фермерских хозяйств: на умерших пчелах была желтая пыльца, что указывало на данную сельхозкультуру. По некоторым данным, 5 июля поле обрабатывали химикатами, а 6-го пчелы начали умирать. Как минимум 10 пчеловодов уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями по факту гибели пчел.