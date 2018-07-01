Николай Карамышев выиграл бронзу гонки звёзд «За рулём»

Курский автогонщик Николай Карамышев стал третьим в гонке звезд «За рулём». Популярное соревнование прошло 7 июля в Москве на автодроме Moscow Raceway. Аналитики склонялись к тому, что Карамышев, уже дважды выигрывавший эту гонку, сделает это и в третий раз. В этом случае спортсмен получил бы главный приз - Бронзовую шину - навсегда. Гонщику отчасти помешала погода. К финалу прошел дождь. Во втором заезде после серии взаимных с соперниками толканий бортами автомобиль курянина вылетел в гравий. По очкам Карамышев стал только третьим.



