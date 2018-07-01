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Семь пострадавших на производстве курян получили автомобили

Вчера, 17:58
Семь пострадавших на производстве курян получили автомобили
Курянам, пострадавшим на производстве, раздали автомобили. Обладателями новых «Грант» стали семь человек. Как пояснили в соцстрахе, большая часть курян, получивших автомобили, имеет профессиональные заболевания, которые достаточно серьезно ограничивают мобильность. Машина для них – важное средство социальной реабилитации. Среди обладателей новых машин три человека получили автомобили впервые. Остальные сменили прослужившие 7 лет  «пятерки» и «семерки» на «Ладу». В 2018-м Курское региональное отделение Фонда социального страхования планирует обеспечить спецавтотранспортом более 30 человек.

 

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