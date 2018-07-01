С начала года специалисты Курскэнерго выявили хищений электроэнергии на сумму более 2 миллионов рублей

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер являются рейды, в ходе которых сотрудники филиала выполняют осмотр линий электропередачи и приборов учета на предмет незаконных подключений.





За 5 месяцев текущего года специалистами Курскэнерго было выявлено 145 фактов хищения электроэнергии общим объемом 1,1 млн кВт*ч. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. По итогам 5 месяцев 2018 года филиалом Курскэнерго реализовано актов неучтенного потребления (получена оплата) на сумму более 1,9 млн руб.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Курскэнерго обращается к жителям Курской области с просьбой добросовестно оплачивать счета за электроэнергию, не применять устройства, способные искажать фактическое потребление электрической энергии, и сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей.



