Курск встречает автопробег «Дороги славы – наша история»

Сегодня в Курскую область прибудет автопробег «Дороги славы – наша история», посвященный памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организатором акции выступили активисты Ростова-на-Дону. Они решились на пробег из-за участившихся случаев осквернения памяти о подвигах советских солдат в бывших союзных республиках и странах, освобожденных от нацизма. Участники посещают города-герои и города воинской славы России и Белоруссии.

Маршрут акции: Белгород, Курск, Орел, Брянск, Витебск, Минск, Брест, Смоленск, Москва, Батайск, Азов, Новороссийск, Анапа, Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь, поселки Матвеев Курган, Чалтырь, Покровское, Самбек, Куйбышево, Таганрог.

Во всех городах и поселках делегация посетит мемориальные и музейные комплексы времен Великой Отечественной войны, примет участие во встречах с ветеранскими и молодежными организациями, круглых столах по вопросам патриотического воспитания молодежи.

Ансамбль «Успех» выступит с творческими композициями, посвященными Великой Отечественной войне.

План пребывания автопробега «Дороги славы – наша история»

8.00. Встреча участников автопробега на границе Курской и Белгородской областей.

10.00-10.30. Проведение митинга с возложением цветов на мемориальном комплексе «Курская Дуга» (г. Курск, проспект Победы).

10.30- 11.00. Экскурсия по мемориальному комплексу «Курская Дуга».

12.00-13.30. Концертная программа молодежной благотворительной патриотической акции «Дороги славы – наша история» (спортивно-оздоровительный центр им. В.Терешковой г.Курск, улица Парк Солянка, 16).

15.00. Отъезд участников автопробега.