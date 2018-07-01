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Курская область претендует на звание «самого читающего региона»

Вчера, 08:08
Курская область претендует на звание «самого читающего региона»
В четвертый раз проводится конкурс «Самый читающий регион». Победителя определит жюри, в составе которого издатели, общественные и культурные деятели, они оценят присланные конкурсные заявки. Будут учитывать самое значимое литературное событие или проект, организованный регионом в 2017—2018 годах, достижения региона в развитии чтения и книги в целом, а также книжную инфраструктуру— магазины, библиотеки, издательства. «Самый читающий регион» выберут в октябре. За это звание поборется 81 субъект. Курский край уже дважды входил в двадцатку самых читающих регионов России.

 

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