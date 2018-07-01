Курское «Динамо» узнало соперника в Кубке России

Прошла жеребьевка женского Кубка России-2018/19. Стали известны соперницы курянок, которые начнут выступления с 1/8 финала. В турнире примет участие 21 команда. 10 из них сыграют в первом раунде 20-24 сентября. В группе «А» выступят «Ника» (Сыктывкар), «Вологда-Чеваката», «Енисей»-2 (Красноярск), «Спартак» (Санкт-Петербург) и «Черные Медведи – Политехник» (Санкт-Петербург), в группе «Б» – «Политех-СамГТУ» (Самара), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Юность» (Пенза), БК «Шахты» и «Спартак-2» (Ногинск). В 1/8 финала выходят 5 команд – по две сильнейшие из каждой группы, а также лучшая из занявших третьи места.

Остальные 11 участников начнут борьбу с 1/8 финала 30 сентября. На этой стадии встретятся: «Динамо» (Курск) – «Нефтяник» (Омская область), «Инвента» (Курск) – А2, «Динамо» (Москва) – Б2 (2-е место в группе Б), «Надежда» (Оренбург) – А1, УГМК (Екатеринбург) – «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), МБА (Москва) – Л3 (лучшая команда из занявших 3-и места), «Спарта энд К» (Видное) – Б1, «Динамо» (Новосибирск) – «Казаночка» (Казань). Матчи 1/4 финала пройдут 6 октября. «Финал четырех» состоится 22-23 декабря.



