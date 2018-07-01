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В Курске снова некому ловить бродячих собак

Вчера, 08:30
В Курске снова некому ловить бродячих собак
В Курске завершился контракт с компанией, которая занималась отловом и передержкой бездомных собак. За полгода поймали 400 животных и потратили более миллиона 200 тысяч рублей. Но средства закончились. И теперь в Курске снова некому отлавливать бродячих собак. Часть пойманных животных попадала в пункт передержки в деревне Чаплыгино. Около полусотни волонтерам удалось пристроить. Как утверждают зоозащитники, 300 из 400 собак были подвергнуты  эвтаназии. Сейчас власти Курска ищут дополнительные финансовые средства. Первый заместитель главы города Сергей Малахов заявил, что за финансовой поддержкой  уже обратились в ветеринарное управление. Насколько быстро удастся найти средства и удастся ли вообще, пока сказать сложно. Между тем, каждую неделю в городской комитет ЖКХ поступает порядка 10 обращений от жителей, которые страдают из-за бродячих собак.
 
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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