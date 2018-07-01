Роспотребнадзор выписал штрафы на полмиллиона производителям молочной продукции

В этом году специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области исследовано 942 пробы молока и молочной продукции, в том числе 75 проб продукции импортного производства.

Нормативам не соответствовали 126 проб. В числе нарушений — несоответствие требованиям технических регламентов по результатам лабораторных исследований, реализация продукции с истекшим сроком, несоблюдение температурного режима хранения.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей при обороте молока и молочной продукции вынесено 27 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму более 629 тысяч рублей, в том числе четыре постановления в отношении юрлиц производителей молочной продукции на сумму 500 тысяч рублей, — отметили в управлении.