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Роспотребнадзор выписал штрафы на полмиллиона производителям молочной продукции

Вчера, 08:32
Роспотребнадзор выписал штрафы на полмиллиона производителям молочной продукции
В этом году специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области исследовано 942 пробы молока и молочной продукции, в том числе 75 проб продукции импортного производства.
Нормативам не соответствовали 126 проб. В числе нарушений — несоответствие требованиям технических регламентов по результатам лабораторных исследований, реализация продукции с истекшим сроком, несоблюдение температурного режима хранения.
- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей при обороте молока и молочной продукции вынесено 27 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму более 629 тысяч рублей, в том числе четыре постановления в отношении юрлиц производителей молочной продукции на сумму 500 тысяч рублей, — отметили в управлении.

 

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