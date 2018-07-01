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Под Курском состоится Крестный ход с иконой «Троеручица»

Вчера, 08:33
Под Курском состоится Крестный ход с иконой «Троеручица»
Завтра в Курском районе состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Троеручица». Он начнется от храма иконы Божией Матери «Знамение» села Колодное и пройдет до храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» деревни Муравлёво. Впервые верующие прошли с чудотворным образом Богородицы 4 года назад. Эту икону подарила старица Мисаила молитвенному дому в Муравлево. Когда дом закрыли, образ перевезли в храм села Колодное. Чтобы поклониться иконе могли и жители других районов, из Курска организуют доставку желающих.
В 8 утра автобус ПАЗ с паломниками отправится от остановки у здания Курской филармонии. Запись по телефону: +7-910-210-52-71.
В 9 часов состоится Литургия в храме иконы Божией Матери «Знамение» села Колодное, а в 11 часов Крестный ход начнет свое движение. Прибытие в Муравлево ожидается к 14 часам.

 

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