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Под Курском пенсионер на велосипеде попал под машину

Вчера, 11:53
Под Курском пенсионер на велосипеде попал под машину
В Беловском районе столкновение велосипедиста и автомобиля обернулось убытками для каждого из участников ДТП. Утром 9 июля в слободе Белая под легковой автомобиль «Богдан» попал пенсионер на велосипеде. По предварительным данным, 29-летний водитель легковушки догонял ехавшего попутно 64-летнего велосипедиста, когда последний внезапно решил совершить поворот и в итоге попал под машину. От удара двухколесный транспорт и его седока забросило на переднее стекло и крышу машины. Пенсионера доставили в больницу с травмами, а водителю легковушки предстоит разбирательство в ГИБДД и серьезный ремонт автомобиля.

 

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