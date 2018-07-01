Подрядчики заплатят за нарушения контрактов по благоустройству более 5 млн рублей

По итогам проверки контрольно-счетной палатой Курска реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» стало ясно, что взявшиеся за проведения работ фирмы теперь должны заплатить более 5 миллионов рублей. На такую сумму комитетом ЖКХ поданы претензии о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по 30 муниципальным контрактам. Помимо этого по 3 муниципальным контрактам (ООО «Курскспецдорстрой» и ООО «ПС-81») назначены судебные заседания, еще по 22 муниципальным контрактам подготовлены исковые заявления.

По 1 муниципальному контракту (подрядная организация ООО СК «Базальт») направлена повторная претензия.

При этом по итогам 2017 года не установлено случаев завышения объемов выполненных работ и несоответствия их условиям муниципальных контрактов, а также осуществления Комитетом ЖКХ закупок, не соответствующих целям, предусмотренным 44-м Федеральным Законом о закупках.

При обследовании уже в 2018 году технического состояния дворовых территорий, имеющих гарантийный срок, получены далеко не оптимистичные результаты. По 78 дворовым территориям из 127 (61,4%) выявлены дефекты, подлежащие гарантийному ремонту. Комитет ЖКХ направил в адрес подрядных организаций претензии по всем этим объектам.