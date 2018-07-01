Работающим пенсионерам полный размер пенсии выплачивается со следующего месяца после увольнения

Отделение ПФР по Курской области напоминает, что с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения, но за эти три месяца разница в размере пенсии будет компенсирована.

Например, пенсионер уволится с работы в августе 2018 года. Отчетность от работодателя с указанием, что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в октябре. Соответственно, в ноябре будет принято решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь.

Обращаем внимание, что для удобства получателей пенсии и иных социальных выплат на региональной интернет-странице Отделения ПФР по Курской области (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/) действует «Личный кабинет пенсионера». В нём наряду с информацией о коэффициенте по стажу, заработной плате, исходя из которой начислена пенсия, и т.д., вы можете посмотреть сумму произведенных вам выплат за последние 12 месяцев.



