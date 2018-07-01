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Число пострадавших от клещей курян приближается к трем тысячам

Вчера, 12:26
Число пострадавших от клещей курян приближается к трем тысячам
Куряне продолжают обращаться в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. В течение последней недели пострадали несколько сотен жителей области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, всего по поводу присасывания клещей обратилось 2809 курян, в том числе 859 детей. Каждый пятый клещ является переносчиком опасных заболеваний. Чтобы убедиться, не заражен ли укусивший клещ, его рекомендуют сдать на анализ в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области». Она работает ежедневно по адресу: Курск, ул. Почтовая, 3. В выходные прием клещей для исследования проводится с 9 до 17 часов.

 

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