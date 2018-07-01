С Днем металлурга Железногорск поздравят группы «Фабрика» и «Новые самоцветы»

15 июля Железногорск, где расположен Михайловский ГОК, отметит День металлурга. Череду торжественных церемоний откроет «Эстафета горняцкой славы», на которой вручат награды почетным ветеранам, заслуженным работникам, победителям конкурса профмастерства Металлоинвеста.

В честь Дня металлурга в Железногорске организуют спортивные и развлекательные мероприятия, — сообщают в пресс-службе Управления корпоративных коммуникаций МГОКа. В предстоящие выходные пройдут турниры по волейболу, настольному теннису и дартсу, соревнования по городошному и гиревому спорту, стритболу, бадминтону. Состоятся творческие конкурсы: «Играй, гармонь», детский конкурс рисунка на асфальте «Железногорск – горняцкой славы город». Вечером в Железногорске пройдет концерт, участие в котором примут группы «Фабрика» и «Новые самоцветы». Завершится праздник фейерверком.



