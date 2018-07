"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс B4Project - Untitled #34

Плей-лист:

1. Theo Parrish - Dance Sing

2. Ben Jenkins - Double (Original)

3. Scuba - Porno

4. Son Dexter - Easy Life

5. Tony Lionni - When Time Began

6. 51 Days - Squeeze

7. The London Heavy Disco Revue War On The Bullshit (Black Ops Mix)

8. David Camacho - We Can Make It If We Try (Dirty Dub Mix)

9. Lost Entity - Bring That Back (One More Time)

10. Paperclip People – Throw

11. Underground Resistance – Transition

12. Earth Frequency – Backdoor

13. Delano Smith - What I Do (Reconstructed By Mike Huckaby)

14. Loosefingers - Acid Bounce

15. Simoncino - The China Syndrome

16. Conjure - Pressure Release

17. Jenifa Mayanja - Sunset