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Поступили в продажу абонементы на игры "Авангарда" в новом сезоне

Вчера, 14:54
Поступили в продажу абонементы на игры
В продажу поступили абонементы на посещение всех домашних матчей курского «Авангарда» сезона-2018/19, включая игры Кубка России. Стоимость абонемента — 2500 рублей. Владельцы абонементов получат в подарок настольную игру «Вперёд, куряне!». Она выпущена лимитированной серией. В игре собраны яркие моменты самого успешного сезона в истории клуба. Добавим, с нового сезона стоимость взрослого билета на матч первенства — 200 рублей, детского — 100. Приобрести абонементы, в том числе и по предварительной заявке, можно в офисе клуба.

 

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