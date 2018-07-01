Поступили в продажу абонементы на игры "Авангарда" в новом сезоне

В продажу поступили абонементы на посещение всех домашних матчей курского «Авангарда» сезона-2018/19, включая игры Кубка России. Стоимость абонемента — 2500 рублей. Владельцы абонементов получат в подарок настольную игру «Вперёд, куряне!». Она выпущена лимитированной серией. В игре собраны яркие моменты самого успешного сезона в истории клуба. Добавим, с нового сезона стоимость взрослого билета на матч первенства — 200 рублей, детского — 100. Приобрести абонементы, в том числе и по предварительной заявке, можно в офисе клуба.