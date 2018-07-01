Генпрокурор заинтересовался курскими свалками

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных и следственных органов в вопросах незаконного оборота отходов. В числе проблемных регионов он назвал и Курскую область. Администрация региона в конце 2017-го даже получила от ОНФ метлу в знак того, что необходимо как можно быстрее навести порядок. Сейчас на курской вкладке интерактивной карты свалок 174 обращения. Из них в стадии рассмотрения 39, в работе 98 ( то есть направлены документы в органы власти), ликвидировано 37 свалок. В региональном рейтинге ОНФ самым замусоренным остается Курск. На карте 69 точек несанкционированных свалок. Из них ликвидировано 15. На втором месте – Железногорск (15 свалок, 5 ликвидировано), на третьем Железногорский район (10 свалок, 7 ликвидировано).



