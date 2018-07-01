В Курской области ждут скромного урожая зерна

В Железногорске на семинаре по подготовке к уборочной озвучили прогноз на урожай-2018. По мнению специалистов, он будет скромнее прошлогоднего. Пока надеются собрать около 4 миллионов тонн зерна, это на миллион тонн меньше, чем в 2017-м. Одной из причин могло стать снижение площадей, засеянных зерновыми культурами. Руководство региона призвало хлеборобов сконцентрироваться и убрать всё своевременно и без потерь. В нынешнюю жатву на обмолоте задействуют 3 тысячи комбайнов, завершить его предстоит за 20 рабочих дней. Техника для предстоящих работ по заверению властей готова на 99%.