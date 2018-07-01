Баскетболистка курского «Динамо» перешла в УГМК

Баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург) подписал соглашение с двукратной олимпийской чемпионкой Энджел МакКотри, ранее она выступала за курское «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте 11-кратного чемпиона России. В составе курянок МакКотри провела два сезона, выиграв с «Динамо» «золото» и «бронзу» Евролигу, а также дважды завоевав «серебро» женской премьер-лиги России. В минувшем сезоне Энджел проводила на площадке в среднем 26 минут, набирая за это время 14 очков, делая 5 подборов и 3 передачи.