поиск по сайту
 

Баскетболистка курского «Динамо» перешла в УГМК

Вчера, 12:16
Баскетболистка курского «Динамо» перешла в УГМК
Баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург) подписал соглашение с двукратной олимпийской чемпионкой Энджел МакКотри, ранее она выступала за курское «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте 11-кратного чемпиона России. В составе курянок МакКотри провела два сезона, выиграв с «Динамо» «золото» и «бронзу» Евролигу, а также дважды завоевав «серебро» женской премьер-лиги России. В минувшем сезоне Энджел проводила на площадке в среднем 26 минут, набирая за это время 14 очков, делая 5 подборов и 3 передачи. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама