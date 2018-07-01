Курские пасечники после гибели пчел написали в полицию 60 заявлений
Вчера, 12:43
В Дмитриевском и Хомутовском районах произошел массовый падеж пчел, погибли более 500 пчелиных семей. Владельцы пасек считают, что причиной ЧП стало поле, которое ранее обработали химикатами. Оно находится на границе районов, здесь выращивают рапс. 5 июля сельхозугодья обработали. После этого среди пчел начался мор. Пасечники считают, что именно из-за этого погибли пчелосемьи. В качестве доказательства приводят тот факт, что на умерших насекомых была желтая пыльца рапса. Изначально было известно, что беда коснулась Хомутовского района. Позже выяснилось, что схожая картина наблюдается в Дмитриевском районе. Как пишет "ДДД", в отделы полиции по Дмитриевскому и Хомутовскому районах поступило 60 заявлений от владельцев пасек. По предварительным данным, ущерб составил порядка пяти миллионов рублей.