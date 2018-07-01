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Куряне хранят во вкладах более 108 млрд рублей

Вчера, 13:03
Куряне хранят во вкладах более 108 млрд рублей
По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем привлеченных средств юридических и физических лиц Курской области в кредитных учреждениях составил порядка 137 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос более чем на 9%. Как отметили в местном Отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, вклады в рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными для жителей региона. Более 79,3% привлеченных средств – это депозиты физических лиц. Куряне хранят во вкладах более 108,5 млрд рублей. 

 

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