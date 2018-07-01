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С начала года почти 4 тысячи курян взяли ипотеку

Сегодня, 08:03
С начала года почти 4 тысячи курян взяли ипотеку
За пять месяцев 2018 года в Курской области выдано 3908 ипотечных жилищных кредитов, что в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов - почти 6 млрд рублей. 
По данным Отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общий объем ипотечной задолженности в регионе - 31,4 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов незначительна – менее 1% от имеющейся задолженности
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в Курской области - 1,5 млн рублей, средний срок кредита - 16 лет и 2 месяца. 
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в регионе снизилась до 9,6%, годом ранее она составляла 11,6%.

 

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