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Сотрудник курской колонии присвоил телефон заключённого

Вчера, 13:56
Сотрудник курской колонии присвоил телефон заключённого
В Курске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №9, его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Как рассказали в СК, подозреваемый согласился оказать услугу одному из осуждённых. Необходимо было приехать к дому заключённого, забрать мобильный телефон у его жены и передать в колонию. Подозреваемый так и сделал, правда, гаджет он владельцу не отдал, а распорядился «по собственному усмотрению». Расследование уголовного дела продолжается.

 

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