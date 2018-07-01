Сотрудник курской колонии присвоил телефон заключённого

В Курске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №9, его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Как рассказали в СК, подозреваемый согласился оказать услугу одному из осуждённых. Необходимо было приехать к дому заключённого, забрать мобильный телефон у его жены и передать в колонию. Подозреваемый так и сделал, правда, гаджет он владельцу не отдал, а распорядился «по собственному усмотрению». Расследование уголовного дела продолжается.