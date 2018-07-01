Курская область получила от Росмолодежи 12 миллионов рублей

В Федеральном агентстве по делам молодежи определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов и физических лиц в рамках четырех образовательных форумов. В их число вошли: «Ладога», «Алтай. Точки Роста – 2018», «Амур» и «УТРО-2018».

В конкурсе участвовали 380 вузов со всей страны, которые подали более 2,5 тысяч заявок. Победителями стали свыше тысячи проектов из 313 учебных заведений. В числе лучших и вузы Курской области. Так, сельхозакадемия и медуниверситет получили в виде грантовой поддержки по миллиону рублей, Курский госуниверситет – более 2 миллионов. Свыше 8 миллионов рублей выделили ЮЗГУ.

Вклад в достойные показатели своего вуза внесла студентка ЮЗГУ Надежда Северьянова. Ее проект «GeoLive» получил высокую оценку на форуме «Алтай. Точки Роста – 2018». Он рассчитан на старшеклассников. В клубе межнационального диалога «Terra Amica» планируют показать ребятам из районных школ Курской области культурное, национальное, языковое разнообразие людей. Помогать в этом будут иностранные студенты. Они познакомят ребят со своей культурой, традициями, национальными танцами, песнями и блюдами.



