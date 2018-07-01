В курском заповеднике проведут субботник

13 июля в Курской области в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» пройдёт субботник. Волонтеры очистят от мусора территорию заповедника имени Алехина. Также запланировано прохождение экологических троп, то есть маршрутов для туристов, чтобы оценить их состояние. Участники проработают маршрут с точки зрения логистики, сформируют предложения по улучшению инфраструктуры, популяризации экологических троп, разработают маршруты экскурсий и комплекс информационных материалов, затем их включат в аудиогид. Сбор команд 13 июля в 10 часов у Областного Дворца молодежи.