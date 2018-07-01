На Светлом проезде заменят 900 метров тепломагистрали

Курский филиал "Квадры" выполнит реконструкцию тепловой сети по Светлому проезду. Работы начинаются сегодня и продлятся до 31 августа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей. На время реконструкции ограничено движение автотранспорта по правой полосе Светлого проезда в сторону микрорайона «Заря». Кроме того, после проведения земляных работ будет приостановлено горячее водоснабжение 13 жилых домов, детсада и школы в жилом районе, подключенных от этого участка теплосети.