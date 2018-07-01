поиск по сайту
 

На Светлом проезде заменят 900 метров тепломагистрали

Сегодня, 08:08
На Светлом проезде заменят 900 метров тепломагистрали
Курский филиал "Квадры" выполнит реконструкцию тепловой сети по Светлому проезду. Работы начинаются сегодня и продлятся до 31 августа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей. На время реконструкции ограничено движение автотранспорта по правой полосе Светлого проезда в сторону микрорайона «Заря». Кроме того, после проведения земляных работ будет приостановлено горячее водоснабжение 13 жилых домов, детсада и школы в жилом районе, подключенных от этого участка теплосети. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама