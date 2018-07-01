Специалисты МРСК Центра с начала лета провели около 200 занятий по электробезопасности, их участниками стали более 6000 школьников ЦФО

ПАО «МРСК Центра» в летние месяцы продолжает проводить в регионах своей деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа) масштабную системную работу по профилактике детского электротравматизма.

Одной из ее важнейших составляющих являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят во время каникул в детских садах, пришкольных и детских оздоровительных лагерях. Специалисты филиалов МРСК Центра рассказывают ребятам о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним. Кроме того, они знакомят их с правилами пользования электроприборами, объясняют значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, показывают приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Для закрепления новых знаний участникам уроков демонстрируют тематические видеоролики и мультфильмы.

В течение первого месяца лета энергетики провели около 200 занятий по электробезопасности, в них приняли участие более 6000 школьников . Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы «Белгородэнерго» и «Орелэнерго» - 30 и 26 соответственно, их участниками стали в общей сложности более 1700 ребят. В орловском филиале компании участников занятий с правилами электробезопасности знакомил «искусственный интеллект» - робот Валли, которого собственноручно собрал инженер отдела эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Александр Панфилов.

Ряд филиалов приурочил специальные мероприятия по теме электробезопасности ко Дню Защиты детей. Так, сотрудники Белгородэнерго 1 июня провели «веселое» познавательное занятие с фокусниками, играми и аниматорами для воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. А работники «Липецкэнерго» 2 июня организовали в парке Победы города Липецка праздник «Электричество-Ваш друг» с конкурсами, эстафетами и шарадами.

Специалисты службы охраны труда Ярэнерго в рамках общегородской образовательной игры-квеста «Операция «Безопасность» и другие приключения лета», прошедшей в июне в парке Победы в Ярославле, провели интерактивный урок для младшеклассников. В ходе него ребята не только получили полезные знания, но и смогли примерить экипировку энергетиков, подержать в руках их рабочие инструменты. Кроме того, они приняли участие в эстафете, в ходе которой на скорость «реанимировали» манекен-тренажер «Гоша».

Нередко энергетики МРСК Центра проводят тематические мероприятия в сотрудничестве с представителями региональных властей и силовых ведомств. Ярэнерго в рамках акции «Территория безопасности» совместно с региональными управлениями МЧС России, ГИБДД и другими структурами организует занятия по безопасности жизнедеятельности в детских загородных лагерях. В Брянской и Тверской областях представители МЧС являются партнерами местных филиалов МРСК Центра по организации аналогичных мероприятий, который носят название «Дни Безопасности». А Сотрудники Костромаэнерго уже не первый год вместе с представителями региональных управлений МЧС России, ГИБДД России, отдела Росгвардии по Костромской области и Всероссийского добровольного пожарного общества проводят для отдыхающих в лагерях школьников маршрутные игры по безопасности. 12 таких мероприятий прошли в июне, в них приняли участие около 1200 ребят.

До конца лета энергетики филиалов МРСК Центра планируют провести еще порядка 300 мероприятий по профилактике электробезопасности для детей и подростков. Их участниками станут более десяти с половиной тысяч школьников.



