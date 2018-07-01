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Специалисты МРСК Центра с начала лета провели около 200 занятий по электробезопасности, их участниками стали более 6000 школьников ЦФО

Вчера, 15:53
Специалисты МРСК Центра с начала лета провели около 200 занятий по электробезопасности, их участниками стали более 6000 школьников ЦФО
ПАО «МРСК Центра» в летние месяцы продолжает проводить в регионах своей деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа) масштабную системную работу по профилактике детского электротравматизма. 
Одной из ее важнейших составляющих являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят во время каникул в детских садах, пришкольных и детских оздоровительных лагерях. Специалисты филиалов МРСК Центра рассказывают ребятам о роли электричества в жизни человека и о том, почему важно соблюдать правила безопасного обращения с ним.  Кроме того, они знакомят их  с правилами пользования электроприборами, объясняют значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, показывают приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Для закрепления новых знаний участникам уроков  демонстрируют тематические видеоролики и мультфильмы.
В течение первого месяца лета энергетики провели около 200 занятий по электробезопасности, в них приняли участие более 6000 школьников . Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы  «Белгородэнерго» и «Орелэнерго» -  30  и 26  соответственно, их участниками стали  в общей сложности   более 1700 ребят.  В орловском филиале компании участников занятий с  правилами электробезопасности знакомил «искусственный интеллект» - робот Валли, которого собственноручно собрал инженер отдела эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Александр Панфилов. 
Ряд филиалов приурочил специальные мероприятия по теме электробезопасности ко Дню Защиты детей. Так, сотрудники Белгородэнерго 1 июня провели «веселое» познавательное занятие с фокусниками, играми и аниматорами для воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. А работники «Липецкэнерго» 2 июня организовали в парке Победы города Липецка  праздник «Электричество-Ваш друг» с конкурсами, эстафетами и шарадами.
Специалисты службы охраны труда Ярэнерго в рамках  общегородской образовательной игры-квеста  «Операция «Безопасность» и другие приключения лета»,  прошедшей  в июне в  парке Победы в Ярославле, провели интерактивный урок для младшеклассников.  В ходе него ребята не только получили полезные знания, но и смогли примерить экипировку энергетиков, подержать в руках их рабочие инструменты. Кроме того, они приняли участие в эстафете, в ходе которой на скорость «реанимировали»  манекен-тренажер «Гоша». 
Нередко энергетики МРСК Центра проводят тематические мероприятия  в сотрудничестве с представителями региональных властей и силовых ведомств.  Ярэнерго в рамках акции «Территория безопасности» совместно с региональными управлениями МЧС России, ГИБДД и другими структурами организует  занятия по безопасности жизнедеятельности в детских загородных лагерях. В Брянской и Тверской областях представители МЧС являются партнерами местных филиалов МРСК Центра по организации аналогичных мероприятий, который носят название «Дни Безопасности».  А Сотрудники Костромаэнерго уже не первый год вместе  с представителями региональных управлений МЧС России,  ГИБДД России, отдела Росгвардии по Костромской области  и Всероссийского добровольного пожарного общества проводят для отдыхающих в лагерях школьников маршрутные игры по безопасности.  12 таких мероприятий прошли в июне, в них приняли участие около 1200 ребят.  
До конца лета энергетики филиалов МРСК Центра планируют провести еще порядка 300 мероприятий по профилактике электробезопасности  для детей и подростков. Их участниками станут более десяти с половиной тысяч школьников.

 

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