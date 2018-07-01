Под Курском в лобовом столкновении погибли 4 человека

Сегодня в Солнцевском районе ДТП унесло жизни сразу четырех человек. Около 16 часов на трассе «Обоянь - Солнцево» влобовую столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и «Ниссан Тиида». По предварительной информации, 26-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения, где и случилось лобовое столкновение. В результате ДТП на месте скончались водитель и 18-летний пассажир отечественного автомобиля, а также две пассажирки «Ниссана» в возрасте 79 и 59 лет. 62-летний водитель иномарки доставлен в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, это уже вторая смертельная авария за день в Курской области. Ранее мы рассказывали : в Черемисиновском районе в перевернувшемся ВАЗе погибли три человека. Таким образом всего за сутки в двух ДТП погибли семь человек.



