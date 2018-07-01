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В микрорайоне КЗТЗ отключили горячую воду

Сегодня, 11:35
В микрорайоне КЗТЗ отключили горячую воду

Горячей воды в микрорайоне КЗТЗ не будет до завтра, 13 июля. Как пояснили в курском филиале "Квадры", причина отключения - замена задвижки на тепломагистрали по улице Энгельса. Замена задвижек – одно из важнейших мероприятий капремонта. Благодаря этому новая сеть будет в меньшей степени подвержена перепадам давления воды, а теплоэнергетики смогут переключать потребителей на резервные схемы теплоснабжения. Ремонт трубопровода на улице Энгельса начался в конце июня. На него потратят более 12 миллионов рублей и завершат в первой декаде августа.

 

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