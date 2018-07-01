В Поныровском и Фатежском районах отмечают 75-летие Курской битвы

Сегодня начинается масштабное празднование 75-летия Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. 12 июля — в этот день на Прохоровском поле Курской области (ныне Белгородская) произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Сегодня памятные мероприятия состоятся и на Северном фасе Курской дуги — в Поныровском и Фатежском районах.

Программа

10.00-10.50. Богослужение (лития), возложение венков и цветов к памятнику «Ангел мира» на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе.

11.15-12.15. Праздничное мероприятие на мемориальном комплексе «Тепловские высоты. Высота 274» в Фатежском районе.

Для гостей и жителей региона, в числе которых и ветераны, будет воссоздана реконструкция исторических событий лета 1943 года. Затем собравшиеся скорбной минутой молчания почтут память павших. После этого торжественно будет открыт 6-метровый памятник солдату-освободителю, инициатором его создания выступило Министерство культуры РФ. Также будут организованы концертные выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и солистов Курской области. В программе праздника дневной салют.

13.00-13.15. Праздничное шествие ветеранов Курской битвы, гостей юбилейных торжеств и жителей Поныровского района в поселке Поныри от площади Ленина к мемориальному комплексу «Героям Северного фаса Курской дуги» на площади Победы.

13.15-14.00. Митинг с возложением венков и цветов на мемориальном комплексе «Героям Северного фаса Курской дуги» на площади Победы поселка Поныри.

14.30-16.00. В зале железнодорожного вокзала для ветеранов пройдет фронтовой обед. Будут поздравления и воспоминания. Самые яркие — о Дне Победы, самые страшные — о годах войны. Главным блюдом фронтового обеда станет солдатская каша, приготовленная с соблюдением всех традиций. Кроме того, на центральной площади поселка для всех желающих будет организована военно-полевая кухня.

14.30-16.00. Концертная программа Курской государственной филармонии (площадь Ленина, поселок Поныри).

17.00-18.00. Презентация киноальманаха «Рядовые истории» (киноконцертный зал Центра культуры и досуга, поселок Поныри).

20.00-22.00. Праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов г. Курска и Курской области на площади Ленина, поселок Поныри.

22.00. Праздничный фейерверк.