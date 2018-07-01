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В Курске организатору азартных игр вынесли приговор

Сегодня, 12:12
В Курске организатору азартных игр вынесли приговор
Состоялся суд над 31-летним жителем Курска, его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Следствием и судом установлено, что с января по май 2014 года мужчина разместил в трех помещениях города 16 игровых терминалов. Все автоматы обнаружили и изъяли в сентябре 2014 года. По заключению эксперта, за время работы игровых терминалов курянин обогатился на 35 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

 

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