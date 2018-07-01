Под Курском открыли памятник Советскому Солдату-Победителю

Сегодня начинается масштабное празднование 75-летия Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. 12 июля 1943 года на Прохоровском поле Курской области (ныне Белгородская) произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Сегодня памятные мероприятия проводят на Северном фасе Курской дуги — в Поныровском и Фатежском районах. В рамках торжеств на мемориале «Тепловские высоты» открыт памятник Советскому Солдату-Победителю. Монумент изготовлен и передан в дар Курской области Российским военно-историческим обществом. Общая высота скульптурной композиции - 6 метров, из них – 3 метра фигура воина с автоматом.