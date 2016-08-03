Организацию заставили погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей

Курская организация не платила своим сотрудникам зарплату. Долг превысил 600 тысяч рублей. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они ввели целый ряд принудительных мер воздействия: наложили запрет на регистрацию автотранспорта предприятия, взяли под контроль средства, находящиеся на счетах должника. Руководителя организации предупредили об уголовной ответственности. Всё это вынудило предприятие погасить долги по зарплате в полном размере.

Всего же за полгода приставы взыскали более 28 миллионов рублей долгов по зарплате.















