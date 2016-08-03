поиск по сайту
 

Организацию заставили погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей

Сегодня, 12:40
Организацию заставили погасить долг по зарплате в 600 тысяч рублей
Курская организация не платила своим сотрудникам зарплату. Долг превысил 600 тысяч рублей. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они ввели целый ряд принудительных мер воздействия: наложили запрет на регистрацию автотранспорта предприятия, взяли под контроль средства, находящиеся на счетах должника. Руководителя организации предупредили об уголовной ответственности. Всё это вынудило предприятие погасить долги по зарплате в полном размере.
Всего же за полгода приставы взыскали более 28 миллионов рублей долгов по зарплате. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама