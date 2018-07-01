поиск по сайту
 

Специалисты Курскэнерго продолжают проводить уроки электробезопасности в детских оздоровительных лагерях

Сегодня, 16:40
Специалисты Курскэнерго продолжают проводить уроки электробезопасности в детских оздоровительных лагерях
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. В период летних каникул энергетики  делают акцент на проведение уроков электробезопасности в оздоровительных и пришкольных лагерях. 
Очередная серия занятий  прошла в детских лагерях Конышевского, Льговского и Глушковского районах Курской области, участие в них  приняли более 100 детей в возрасте от 8 до 14 лет. 
Ребята узнали, почему нельзя  играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, а также удить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и подниматься на их опоры. Ведущие уроков  научили их  передвигаться гусиным шагом в зоне действия токов замыкания на землю, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока.  Все уроки сопровождались демонстрацией наглядных материалов и видеороликов. 
В общей сложности специалисты Курскэнерго проведут в оздоровительных лагерях Курской области порядка 30 уроков по электробезопасности, в которых примут участие более 1500 детей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама