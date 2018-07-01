Специалисты Курскэнерго продолжают проводить уроки электробезопасности в детских оздоровительных лагерях

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. В период летних каникул энергетики делают акцент на проведение уроков электробезопасности в оздоровительных и пришкольных лагерях.

Очередная серия занятий прошла в детских лагерях Конышевского, Льговского и Глушковского районах Курской области, участие в них приняли более 100 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Ребята узнали, почему нельзя играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, а также удить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и подниматься на их опоры. Ведущие уроков научили их передвигаться гусиным шагом в зоне действия токов замыкания на землю, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока. Все уроки сопровождались демонстрацией наглядных материалов и видеороликов.

В общей сложности специалисты Курскэнерго проведут в оздоровительных лагерях Курской области порядка 30 уроков по электробезопасности, в которых примут участие более 1500 детей.



