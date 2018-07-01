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В Дьяконово ребенка укусил бешеный кот

Сегодня, 08:09
В Дьяконово ребенка укусил бешеный кот
В селе Дьяконово Октябрьского района ребенка укусил домашний кот, который считался крысоловом. Как сообщает издание «Районные вести»со ссылкой на руководителя местной ветеринарной службы Виктора Красовского, после инцидента животное осмотрели ветеринары и не обнаружили признаков заболевания. Однако на следующий день кот умер. Исследования выявили, что у него было бешенство. Как выяснилось, с ним контактировали не менее 15 человек, включая детей. Малыша, пострадавшего от укуса, сразу вакцинировали, остальные селяне обратились в медучреждения. По мнению ветеринаров, источником заражения могла стать больная бешенством крыса, съеденная котом. На всю улицу и прилегающий участок села наложен карантин на 60 дней. 

 

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