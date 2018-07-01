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На целом ряде курских улиц запретят парковки

Сегодня, 08:09
На целом ряде курских улиц запретят парковки
На целом ряде курских улиц запретят парковки. Знаки, запрещающие парковаться транспортным средствам, появятся в июле и августе возле станции скорой помощи на ул. Энгельса, 10-в и около областной детской клинической больницы на Красной Армии и Кольцова 11-а.  Кроме того проще станет проезжать к АО «Авиаавтоматика» на Запольной и к Центру ГО и ЧС области на Челюскинцев. Расчистят подъезд к областному Дворцу молодёжи и стоянке перед  ж/д вокзалом, а также по адресам Малиновая, 101, Литовская, 95-а/6 и 109-б, Станционная, 4, Бойцов 9-й дивизии, 185 и Павлова, 6. Появятся новые дорожные знаки у школы в посёлке 1-я Моква и на улице Цюрупы. Здесь двигаться со скоростью выше 40 км/ч будет нельзя. А в парке Солянка установят знак с максимальной скоростью движения 20 км/ч.

 

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