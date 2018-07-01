В Курской области самая дешевая продуктовая корзина ЦФО. Об этом достижении сообщил Росстат. Стоимость продуктовой корзины в Соловьином крае 3381 рубль, а в среднем по Центральному федеральному округу - 4243 рубля. Как информируют в комитете потребрынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, в июне снизились или остались без изменений цены на более чем на половину наименований социально значимых продовольственных товаров. С апреля подешевели молоко и сливочное масло. По сравнению с маем значительно подешевели яйца, помидоры, огурцы, молодой картофель и капуста.