поиск по сайту
 

В Курской области самая дешевая продуктовая корзина ЦФО

Сегодня, 08:11
В Курской области самая дешевая продуктовая корзина ЦФО
В Курской области самая дешевая продуктовая корзина ЦФО. Об этом достижении сообщил Росстат. Стоимость продуктовой корзины в Соловьином крае 3381 рубль, а в среднем по Центральному федеральному округу - 4243 рубля. Как информируют в комитете потребрынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, в июне снизились или остались без изменений цены на более чем на половину наименований социально значимых продовольственных товаров. С апреля подешевели молоко и сливочное масло. По сравнению с маем значительно подешевели яйца, помидоры, огурцы, молодой картофель и капуста.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама