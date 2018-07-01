Владимир Салмин обсудил с главой региона новые направления сотрудничества

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым.





Во встрече от правительства региона также участвовали врио заместителя губернатора области – первого заместителя председателя правительства области Евгений Юрченко, врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев, руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. Со стороны Центрально-Черноземного банка в переговорах приняли участие заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк – управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец, руководитель штаба Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Татьяна Полякова.





В ходе переговоров стороны обсудили взаимодействие в части совершенствования системы государственного управления в регионе. Была рассмотрена возможность ознакомления сотрудников облправительства с системой повышения эффективности работников, созданной в ПАО Сбербанк. Система включает в себя несколько направлений, успешная реализация которых формирует эффективность управленцев. Владимир Салмин предложил ознакомить сотрудников правительства региона со стандартами эффективного управления ПАО Сбербанк на базе Учебного центра Центрально-Черноземного банка в Воронеже или по программам Корпоративного университета Сбербанка.





Александр Гусев выразил заинтересованность сотрудничеством в данном направлении.





– Нам, безусловно, это интересно. Регион уже вовлечен в работу по совершенствованию системы госуправления. Воронежская область вошла в число трех пилотных регионов по данной теме, которую с РАНХиГС мы уже начали разрабатывать. Все это идет в рамках задач, которые поставила Администрация Президента. Но нам важно получать и дополнительные возможности для обучения, – сказал глава региона.





В ходе встречи Анатолий Букреев предложил руководству ЦЧБ ПАО Сбербанк реализовать совместный с правительством региона проект по поддержке резидентов ИП «Масловский». Речь идет о возможности снижения процентных ставок как для особо значимых инвестиционных проектов на территории индустриального парка, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Напомним, согласно предложению врио губернатора Александра Гусева на базе ИП «Масловский» предполагается выделение отдельных зон под размещение производств малого и среднего бизнеса.





Владимир Салмин отметил, что в банке проанализируют возможность совместного проекта.





Кроме того, участники обсудили, как в Воронежской области реализуется совместная программа Сбербанка и Google «Бизнес класс». Евгений Юрченко отметил важность этого проекта для повышения финансовой грамотности начинающих предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса в области.















