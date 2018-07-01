поиск по сайту
 

Владимир Салмин обсудил с главой региона новые направления сотрудничества

Вчера, 11:47
Владимир Салмин обсудил с главой региона новые направления сотрудничества
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым.

Во встрече от правительства региона также участвовали врио заместителя губернатора области – первого заместителя председателя правительства области Евгений Юрченко, врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев, руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков.  Со стороны Центрально-Черноземного банка в переговорах приняли участие заместитель Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк – управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец,  руководитель штаба Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Татьяна Полякова. 

В ходе переговоров стороны обсудили взаимодействие в части совершенствования системы государственного управления в регионе.  Была рассмотрена возможность ознакомления сотрудников облправительства с системой повышения эффективности работников, созданной в ПАО Сбербанк. Система включает в себя несколько направлений, успешная реализация которых формирует эффективность управленцев. Владимир Салмин предложил ознакомить сотрудников правительства региона со стандартами эффективного управления ПАО Сбербанк на базе Учебного центра Центрально-Черноземного банка в Воронеже или по программам Корпоративного университета Сбербанка. 

Александр Гусев выразил заинтересованность сотрудничеством в данном направлении.  

– Нам, безусловно, это интересно. Регион уже вовлечен в работу по совершенствованию системы госуправления.  Воронежская область вошла в число трех пилотных регионов по данной теме, которую с РАНХиГС мы уже начали разрабатывать. Все это идет в рамках задач, которые поставила Администрация Президента. Но нам важно получать и дополнительные возможности для обучения, – сказал глава региона. 

В ходе встречи Анатолий Букреев предложил руководству ЦЧБ ПАО Сбербанк реализовать совместный с правительством региона проект по поддержке резидентов ИП «Масловский». Речь идет о возможности снижения процентных ставок как для особо значимых инвестиционных проектов на территории индустриального парка, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Напомним, согласно предложению врио губернатора Александра Гусева на базе ИП «Масловский» предполагается выделение отдельных зон под размещение производств малого и среднего бизнеса. 

Владимир Салмин отметил, что в банке проанализируют возможность совместного проекта.  

Кроме того, участники обсудили,  как в Воронежской области реализуется совместная программа Сбербанка и Google «Бизнес класс». Евгений Юрченко отметил важность этого проекта для повышения финансовой грамотности начинающих предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса в области. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама