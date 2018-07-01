За нежелание искать украденные аккумуляторы участковый получил срок

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Суджанскому району. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре, в суджанскую полицию поступили заявления граждан о хищении аккумуляторов. Проверку информации поручили участковому. Не желая выполнять свои обязанности, полицейский занизил стоимость похищенного имущества. На основании недостоверных сведений впоследствии он вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Этими действиями сотрудник полиции нарушил права потерпевших, лишив их права на защиту от преступных посягательств. После прокурорской проверки незаконные постановления отменили, возбудили уголовные дела по статье "Кража".

Суд приговорил нерадивого полицейского к полутора годам лишения свободы условно.