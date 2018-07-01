поиск по сайту
 

В Медвенском районе устроят фестиваль «Дни жатвы»

Вчера, 12:41
В Медвенском районе устроят фестиваль «Дни жатвы»
21 августа в Курской области пройдет фестиваль «Дни жатвы». Это реконструкция дня уборки урожая вручную, по старинным традициям. Курян и гостей региона приглашают на хутор Песочное Медвенского района. Впервые такой праздник прошел здесь в прошлом году. Для гостей фестиваля будет представлен полный цикл этого праздника: знакомство с инструментами, их подготовка, выход в поле с песнями, косьба, молотьба, веяние зерна. Гости могут также лично поучаствовать в процессе жатвы: от скашивания до печения хлебов и приготовления кутьи в печи. Убирается хлеб с поля так, как это делали наши предки – вручную. Вся программа дня будет сопровождаться фольклорным пением.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама