В Медвенском районе устроят фестиваль «Дни жатвы»

21 августа в Курской области пройдет фестиваль «Дни жатвы». Это реконструкция дня уборки урожая вручную, по старинным традициям. Курян и гостей региона приглашают на хутор Песочное Медвенского района. Впервые такой праздник прошел здесь в прошлом году. Для гостей фестиваля будет представлен полный цикл этого праздника: знакомство с инструментами, их подготовка, выход в поле с песнями, косьба, молотьба, веяние зерна. Гости могут также лично поучаствовать в процессе жатвы: от скашивания до печения хлебов и приготовления кутьи в печи. Убирается хлеб с поля так, как это делали наши предки – вручную. Вся программа дня будет сопровождаться фольклорным пением.



