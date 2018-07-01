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В Курской области прогнозируют грозы и сильный ветер

Вчера, 13:56
В Курской области прогнозируют грозы и сильный ветер
Курское МЧС распространило штормовое предупреждение. По прогнозу Гидрометцентра, на территории области ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных условий. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Завтра утром и днем сильные дожди, местами грозы. Ветер может усилиться до 14-19 м/с. Курян призывают быть осторожными, во время грозы закрыть окна и чердачные люки. При скачках напряжения или его отключении необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток. На улице нельзя приближаться ближе, чем на 5-8 метров к оборванным проводам, нужно держаться в стороне от деревьев, шатких строений и слабо укрепленных конструкций. Напомним, в ночь с 30 июня на 1 июля в Октябрьском районе поваленное во время грозы дерево убило мужчину.

 

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