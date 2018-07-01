В завокзальной части Курска отключили горячую воду

В завокзальной части Железнодорожного округа Курска отключили горячую воду. Энергетики «Квадры» с 16 по 22 июля повторно испытают на прочность и плотность теплосети, подключенные от котельной ООО «ТГК». Кроме того, с 23 июля по 5 августа собственник котельной проведет ремонт оборудования энергообъекта. На время работ будет прекращена подача горячей воды потребителям, проживающим по улицам Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Ухтомского, Станционная, Краснознаменная, Коммунальная, Герцена, Аэропортовская, Усадебная, 2-я Агрегатная, Чайковского и 2-му Весеннему проезду.