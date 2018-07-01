поиск по сайту
 

В завокзальной части Курска отключили горячую воду

Вчера, 08:10
В завокзальной части Курска отключили горячую воду
В завокзальной части Железнодорожного округа Курска отключили горячую воду. Энергетики «Квадры» с 16 по 22 июля повторно испытают на прочность и плотность теплосети, подключенные от котельной ООО «ТГК». Кроме того, с 23 июля по 5 августа собственник котельной проведет ремонт оборудования энергообъекта. На время работ будет прекращена подача горячей воды потребителям, проживающим по улицам Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Ухтомского, Станционная, Краснознаменная, Коммунальная, Герцена, Аэропортовская, Усадебная, 2-я Агрегатная, Чайковского и 2-му Весеннему проезду.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама