Главу щигровского сельсовета подозревают в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Вишневского сельсовета Щигровского района. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, глава сельсовета «помог» получить супругу своего заместителя земельный участок, на который то не имел прав.

Глава муниципалитета, используя служебное положение, удостоверил своей подписью и печатью выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у мужчины права бессрочного пользования на землю площадью 2000 соток, которая находилась в муниципальной собственности. На основании фиктивных документов супруг зама главы сельсовета приобрел право собственности на участок стоимостью более 160 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.