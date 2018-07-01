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Главу щигровского сельсовета подозревают в мошенничестве

Вчера, 15:19
Главу щигровского сельсовета подозревают в мошенничестве
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Вишневского сельсовета Щигровского района. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, глава сельсовета «помог» получить супругу своего заместителя земельный участок, на который то не имел прав.
Глава муниципалитета, используя служебное положение, удостоверил своей подписью и печатью выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у мужчины права бессрочного пользования на землю площадью 2000 соток, которая находилась в муниципальной собственности. На основании фиктивных документов супруг зама главы сельсовета приобрел право собственности на участок стоимостью более 160 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.

 

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